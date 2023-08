Wie geht es weiter?

Luxushotel & Co.: Geplante Millionen-Investition am Klopeiner See wirft Fragen auf

Klopeiner See - Aktuell häufen sich wieder Berichterstattungen rund um eine geplante Millioneninvestition am Klopeiner See. Demnach soll der Immobilien-Konzern Lilihill einen modernen Hotelkomplex errichten wollen. Die Umsetzung steht schon seit längerer Zeit im Raum. Das Unternehmen selbst sagt jetzt allerdings dazu: "Es gibt aktuell keine zu kommentierenden Entwicklungsprojekte am Klopeinersee."

