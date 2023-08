Ergebnisse präsentiert:

Schulprojekt für ein demenz­freundliches Villach

Villach - Vier Klassen des Peraugymnasiums und die Universität für Angewandte Kunst in Wien haben gemeinsam mit dem LKH Villach und der Stadt an einem Demenzprojekt gearbeitet. Am Freitag wurden die Ergebnisse präsentiert.

von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (446 Wörter)