Villacherin krönt sich zur Öster­reichischen Berg­laufmeisterin

Kitzbühler Alpen - Die diesjährigen Berglauf-Staatsmeisterschaften fanden am 30. April 2023 in Itter in den Kitzbühler Alpen statt. Auch drei Athleten des LC Villach nahmen die Reise auf sich und vertraten unser Bundesland.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) #GOODNews