Wieder in Betrieb Neues Wirtepaar eröffnete Schloss­bergschänke in Griffen Griffen - Am 30. April haben Bernhard und Petra DOBROUNIG als neues Wirtepaar aus Griffen die Schlossbergschänke am Griffner Schlossberg mit kulinarischen Spezialitäten und Live-Musik eröffnet. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) M.Schneider, Bgm. Müller, VBgm. Sauerschnig, G.Probstdorfer, H.Dobrounig und das Wirtepaar Petra und Bernhard Dobrounig © Marktgemeinde Treffen

Gemeinsam mit Bürgermeister Josef Müller, Gemeindevertretern und Vorstandsmitgliedern des Vereines Tropfsteinhöhle Griffen wurde am Burgberg die Griffner Fahne gehisst. Müller freute sich in seiner Kurzansprache sehr darüber, dass nach einem Jahr Pause die Burgschänke ab sofort wieder geöffnet ist und mit Familie Dobrounig ein sehr motiviertes Team für die kulinarische Verpflegung verantwortlich zeichnet. Das Wahrzeichen von Griffen ist damit wieder für Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern ein Ausflugstipp von überregionaler Bedeutung.

Die Freude ist groß

Bernhard Dobrounig hat, gemeinsam mit dem Verein Tropfsteinhöhle und mit Unterstützung der Marktgemeinde Griffen einiges in die Ausstattung und die Technik des Lokales investiert und freute sich bei der Eröffnung über den großen Andrang am Schlossberg. Er und seine Frau Petra freuen sich schon sehr, neben den Urlaubsgästen vor allem auch die Griffnerinnen und Griffner wieder in der Schlossbergschänke bewirten zu dürfen.

Hoher Besuch

Unter den Besuchern am Eröffnungstag befanden sich neben Bürgermeister Müller auch die Vize-Bürgermeisterin Ulrike Sauerschnig und Thorsten Unterberger, die Gemeinderätinnen Sabrina Sacherer, Rene Kanz, Alex Hartl, Felix Kupferschmied und Manuel Schneider, die Vorstandsmitglieder der Tropfsteinhöhle Griffen, Herta Dobrounig, Günther Probsdorfer und Michael Kircher und zahlreiche Vertreter*innen der Griffner Wirtschaft und der Vereine der Gemeinde.