An Brüste und zwischen Beine gefasst

Achtung: Dieser Mann wird wegen sexueller Nötigung gesucht!

Villach - Bereits am 2. Oktober 2022 um 5 Uhr wollte eine 41-jährige Villacherin mit dem Zug von Villach nach Klagenfurt fahren. Am Hauptbahnhof Villach wurde sie von einem ihr unbekannten Mann verfolgt. Plötzlich packte sie der Unbekannte an der Jacke, ohrfeigte sie und griff ihr auf die Brüste und in den Intimbereich.

