Gerade eben Zwei Tote bei schrecklichem Unfall auf S37 S37 Klagenfurter Schnellstraße - Vor kurzem sind auf der Klagenfurter Schnellstraße, der S37, zwei Autos frontal zusammengekracht. Laut ersten Informationen gibt es zwei Tote, eine weitere Person wird aktuell noch wiederbelebt. Eilmeldung Artikel zum Thema Drei Tote nach Frontal-Kollision: Erste Details zum Unfall-Drama in St. Veit

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich heute Abend auf der Klagenfurter Schnellstraße ereignet. Zwei Autos sind bei St. Veit frontal zusammengekracht. “Zwei Personen sind dabei gestorben, einer wird an der Unfallstelle noch wiederbelebt, mehr kann man aktuell noch nicht sagen”, meint die Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. Auch eine vierte Person wurde unbestimmten Grades verletzt. Weshalb es zu dem tragischen Unfall gekommen ist, ist aktuell noch nicht klar. Die S37 ist an der Unfallstelle derzeit in beide Richtungen noch gesperrt, wie der ÖAMTC berichtet.