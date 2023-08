Wie cool ist das denn? Lieder­macher Gert Steinbäcker kommt nach Wolfsberg Wolfsberg - Austropop-Musiker Gert Steinbäcker und seine fünfköpfige Band touren 2023 durch Österreich und Deutschland. Halt machen sie am 2. September 2023 auch in der Wolfsberger Eventhalle. Mit im Gepäck haben sie Unbreakable-Sänger James Cottriall. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) #GOODNews © Christian Jungwirth

Gert Steinbäcker und seine fünfköpfige Band präsentieren sich 2023 nicht nur hautnah, sondern kraftvoll, stimmgewaltig und einfach weiterhin unverwechselbar. Nachdem STS, eine der erfolgreichsten österreichischen Bands der letzten dreißig Jahre, ihre Live-Aktivitäten im Jahr 2015 beendet hat, kehrt der sympathische 69-Jährige nun wieder auf die Bühnen der Konzertsäle zurück. Mit einer gelungenen Auswahl von Solo-Kompositionen und alt bekannten STS-Songs will Steinbäcker das Publikum begeistern.

Auftritt in Kärnten geplant

“Es war die beste Zeit”, “I hob di leben gseng” oder “Irgendwann bleib i dann durt” sollen für spontane Standing Ovations und nicht endenden Beifall sorgen. Geplant ist am 2. September 2023 auch ein Auftritt in der Eventhalle in Wolfsberg. Als Support mit dabei ist der Sänger James Cottriall, den man unter anderem für Hits wie “Unbreakable” und “So Nice” kennt. Vorverkaufskarten in sind bereits allen Raiffeisenbanken, Libro, Mediamarkt, Trafikplus sowie auf oeticket erhältlich.