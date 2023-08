Er wollte den Auswurf ausräumen Schwer verletzt: Pensionist (80) gerät mit Hand in rotierendes Rasenmäher-Messer Bezirk Hermagor - Im Bezirk Hermagor wurde ein 80-jähriger Pensionist beim Rasenmähen schwer verletzt. Als er seinen Aufsitzmäher ausräumen wollte, geriet er mit der Hand in das rotierende Messer. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) SYMBOLFOTO © Leserfoto

Am heutigen Montag mähte ein 80-jähriger Pensionist in Kärnten seinen Rasen mit einem Aufsitzmäher. Als er den Auswurf ausräumen wollte, griff er mit der Hand unter den Mäher und geriet dabei ins rotierende Messer. Er erlitt dabei eine schwere Verletzung, wie die Polizei berichtet, und musste vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.