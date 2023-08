Von Tätern fehlt jede Spur

Polizei ermittelt: Sechs Einbrüche in einer Nacht

Ebenthal in Kärnten - In der Nacht auf Freitag, den 19. Mai 2023, gab es sechs Einbrüche in Firmen im Gewerbegebiet Zell. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (41 Wörter)