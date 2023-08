Helft mit und stimmt ab: Villacherin will "Germany’s next Speaker­star" werden Villach - Wie cool ist das denn? Die Villacher Mentaltrainerin Luzia Van Den Broek ist derzeit mit ihrer Herzensbotschaft mit am Start bei Germany's next Speakerstar, einem Wettbewerb für Nachwuchstalente am Speakermarkt. Doch um weiterzukommen, braucht sie eure Hilfe. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) #GOODNews © KK

Die Villacher Mentaltrainerin Luzia Van Den Broek will am 26. Oktober 2023 zu “Germany’s next Speakerstar” gekürt werden. Doch der Weg bis dahin ist noch weit, immerhin sind diesmal mehr als 300 Kandidaten mit dabei. Sie alle haben ein Ziel: unter die besten 20 zu kommen, denn nur sie schaffen es in die erste Runde. Das ist nur möglich, wenn die Draustädterin es meistert, ihre Herzensbotschaft in die Welt hinauszutragen und bis 18. Juni 2023 möglichst viele Stimmen sammelt.

Mit eurer Stimme könnt ihr sie tatkräftig unterstützen

“In meinem Beitrag geht es um Würde und mentale Stärke, darum, dass man alles im Leben erreichen kann und alles in sich hat”, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Ihren zweiminütigen Wettbewerbsbeitrag und die Möglichkeit für sie abzustimmen, findet ihr hier. “Zeigen wir so, dass Villach und Kärnten ein starkes ‘WIR’ lebt”, lädt sie alle dazu ein, für sie abzustimmen.