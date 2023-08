Go Giants! Wow: Steirer Cheerleader holen sich WM-Titel in Orlando Steiermark/USA - Wie cool ist das denn? Österreichs Cheerleading-Nachwuchs glänzte bei den ICU World Cheerleading Championships 2023 in Orlando (USA) und räumten ordentlich ab. Auch einige Grazerinnen waren dabei. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO - Gleich zwei Weltmeistertitel konnten sich die Mädels in den USA holen. © pexels

In den Kategorien Youth All Girl Median und Junior All Girl Advanced jubeln die Athletinnen vom österreichischen Cheerleading und Performance Cheer Verband nach perfekten Routines jeweils sensationell über WM-Gold.

Anerkannte Sportart

Die Nationalteams der Kategorien Youth All Girl Median (12 bis 14 Jahre) und Junior All Girl Advanced (15-18) brennen bei den ICU World Cheerleading Championships 2023 in Orlando (USA) und lieferten perfekte Final-Routines auf der WM-Matte. Übrigens: Seit 7. März 2023 ist Cheerleading in Österreich eine offiziell anerkannte Sportart. “Nun sind wir assoziiertes Mitglied der Sport Austria. Dies ist der Lohn unserer sportlichen Entwicklung, zu der wir alle beigetragen haben”, so Julia Harrer, Präsidentin des ÖCCV.

Graz goes Gold

Im Nationalteam sind auch einige Steirerinnen der Grazer Giants vertreten. Doch der Erfolg kam nicht von heute auf morgen. Seit Oktober des Vorjahres trainierte die Mannschaft auf die Weltmeisterschaften hin. Der Weg war nicht leicht. Der Mix aus Akrobatik, Tanz und Bodenturnen sorgt für das perfekte Zusammenspiel und beweist einmal mehr, dass die Sportart viel mehr als nur “Showeinlage” bei riesigen Sportevents sei. Das harte Training hat sich geloht und somit konnten 14 Mädels der Grazer Giants ihre Erfolge in Orlando vergolden. Gleich zwei Weltmeistertitel konnten sie nach Hause bringen. “Jetzt gilt es, diesen Erfolg auch gleichzeitig als Motivation für die weiteren Jahre mitzunehmen. Unser Ziel ist es, sich schon bald der Generalversammlung der Sport Austria zu stellen und die Zustimmung von allen anderen Fachverbänden zu erhalten” so Petra Gruber, Vorstand sowie sportliche Leitung Cheerleading.