Rettungseinsatz Schwerer Motorrad­unfall auf der Pogöriacher Straße Faak am See - Die Rettungskräfte rückten am Sonntagvormittag, dem 21. Mai 2023, zu einem schweren Motorradunfall aus. Ein 67-jähriger Biker ist auf der Pogöriacher Straße gestürzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) SYMBOLFOTO © Ivona Gavran

Der 67-jährige Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt war am Sonntagvormittag mit seinem Motorrad auf der Pogöriacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Faak am See kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. “Der Motorradlenker wurde schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Villach gebracht”, heißt es seitens der Polizei.