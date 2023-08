Newcomer stellten Profis in den Schatten Oberkärntner Tänzer holten sich Weltmeister­titel in Kroatien Kärnten - Zwölf Oberkärntner Tänzer zwischen 12 und 18 Jahren haben bei den World Dance Masters in Porec/Kroatien den Weltmeistertitel in der Profiliga gewonnen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) #GOODNews © privat

Die Tanzgruppe “Fusion Squad” unter der Leitung von Vasi Iancu konnte bei der WM in Porec/Kroatien alle Gegner hinter sich lassen und die Jury überzeugen. Sie sicherten sich in der Kategorie Urban Dance Styles Gold in der Profiliga. “Wir haben das erste Mal als Hobbygruppe an einem Choreografie-Wettbewerb teilgenommen und dann gleich Gold zu holen ist unglaublich”, so der Trainer EL Vasi, “jetzt wir haben Blut geleckt, und wenn meine Gruppe nochmal an so einem Wettbewerb teilnehmen möchte, unterstütze ich sie gerne.”

Weitere Sieger aus Villach und Lienz

Das dies der Weg zum Erfolg ist, zeigt sich nicht zuletzt deshalb, weil neben dieser Goldmedaille noch zwei weitere glänzen. Die Freestyle Solis von Ioanna Voutsinas (Solo Children) aus Villach und Laurin Walder (Solo Juniors) aus Lienz wurden ebenfalls mit Gold und Silber ausgezeichnet.