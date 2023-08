In der Profiliga Unglaublich: 11-Jährige Kärntnerin tanzte sich an die Welt­spitze Porec/Finkenstein - Wow! Ioanna Voutsinas aka JoJo aus Finkenstein gewinnt bei den World Dance Masters in der Profiliga mit Urban Dance Styles Solo. Die elfjährige holt sich den Weltmeistertitel nach Hause. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) #GOODNews Bei ihrem ersten Choreografie-Wettbewerb holte sich Ioanna gleich den Weltmeistertitel. © KK

Aus weltweit stattfindenden Tanzevents qualifizierten sich die besten rund 7000 Tänzer bei den World Dance Masters. Diese stellten sich von 17. – 21. Mai in Porec in der Hobby- und der Profiliga einer internationalen Fachjury. Als Newcomerin konnte sich Ioanna unter zahlreichen Nationen durchsetzen und für Österreich den Weltmeistertitel heimholen. Im Februar 2023 hat die Reise begonnen. Gemeinsam mit Ihrem Trainer Vasi Iancu alias El Vasi und ihren Kollegen reiste sie nach Celje. Dort konnten sich alle, in unterschiedlichen Disziplinen, für die Profiliga qualifizieren.

Newcomerin stellt Profis in den Schatten

Wie weit die Reise gehen kann und ob sich Ioanna mit den besten Tänzern der Welt messen kann, zeigte sich beim World Dance Masters 2023. Ioanna konnte unter der Leitung von ihrem Trainer Vasi Iancu, der sich auch für die Choreografie und Musik verantwortlich zeichnet, die Jury überzeugen. Sie sicherte sich in der Kategorie Urban Dance Styles Solo Children Gold in der Profiliga.

Freestyle und Choreographietanz

„Ioanna hat das erste Mal an einem Choreografie-Wettbewerb teilgenommen und dann gleich Gold zu holen ist unglaublich“, so Trainer EL Vasi, „der Erfolg hat bestätigt, dass wir am richtigen Weg sind. Das zeigt dieser Weltmeistertitel“, Vasi Iancu ist selbst aktiver Tänzer in der Urban Dance Szene und will sich mit seinen Schülern nach dieser Erfahrung wieder vermehrt auf das Freestylen und individuelle Training konzentrieren.