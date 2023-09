Schwer verletzt

Klagenfurter (26) kracht mit Motorrad erst gegen Baustellen­gitter, dann in Auto

Egg am Faaker See - Aus unbekannter Ursache ist heute Nacht ein Klagenfurter mit seinem Motorrad in Egg am Faaker See erst gegen ein Baustellengitter, danach in ein Auto gekracht. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter)