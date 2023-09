Musikvideo Meli Stein lebt ihren Traum: Neue Single "Träumerleben" Klagenfurt - Die Klagenfurter Sängerin Meli Stein veröffentlichte im Februar dieses Jahres ihre neue Single "Träumerleben". Ab Freitag, dem 26. Mai 2023, ist nun auch das gleichnamige Musikvideo auf ihrem YouTube-Kanal zu finden. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) © Screenshot: YouTube Meli Stein

Meli Stein ist der neue Star am Schlagerhimmel und mittlerweile aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Man findet die hübsche Kärntnerin meistens auf Volksfesten, Kirchtagen und Diskotheken und heuer sogar bei der Starnacht am Wörthersee, wo sie am Freitag, dem 7. Juli, ihre neue Single “Träumerleben” mithilfe von Backgroundtänzern präsentieren wird. “Ich freue mich riesig über diese Chance!”, freut sich Meli. Für den Song hat Meli mit dem bekannten Choreografen und ehemaligen “Das Supertalent”-Teilnehmer John Kieselbach Littles einen eigenen Tanz kreiert, den man schon sehr bald nachtanzen kann. Auch bei der Eröffnung der Matigo Dance Area am 25. Mai 2023 ist die Schlagersängerin live dabei und performt ihren Song “Träumerleben”.

Meli Stein hat sich beim Videodreh verliebt

“In diesem Video trage ich einmal kein Dirndl”, erzählt Meli. “Aber Tracht und die Farbe Rot, mein Markenzeichen und gleichzeitig meine Lieblingsfarbe, ist auf alle Fälle dabei.” Das Musikvideo zur Single wurde am wunderschönen Magdalensberg gedreht. “Wir hatten echt Glück mit dem Wetter”, freut sich die Sängerin. “Meine Videodrehs sind immer sehr lustig und manchmal auch sehr spontan. Auch diesmal hat sich spontan eine Szene ergeben, die so eigentlich nicht geplant war. Die schöne Sängerin hat sich dann auch noch während des Videodrehs verliebt, denn im Video hatte sie Gesellschaft von einem ganz besonderen Gast: Sein Name lautet ‘Silver’ und er lässt Frauenherzen höherschlagen. Aber keine Angst, Meli hat sich nicht liiert. Es handelt sich dabei um ein supersüßes Lama.

“Loss sie olle reden”

“Ich werde immer wieder mit Hate-Kommentaren konfrontiert”, antwortet die Klagenfurterin auf die Frage, warum der Song “Träumerleben” so eine große Bedeutung für sie hat. “Ich hatte von Anfang an viele Neider, die gemeint haben, dass ich das nicht schaffen werde und dass ich aufhören soll in dieser rosaroten Ponywelt zu leben”, erzählt uns Meli Stein. Hier unten könnt ihr euch das Musikvideo ansehen.