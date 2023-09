Für viele Jugendliche und Kinder

Finkensteiner Faaker See-Strandbad startet in Saison und verspricht Gratis-Aktion

Faaker See - Bei Traumwetter hat gestern dann auch das Strandbad der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See die See-Pforten für dieses Jahr geöffnet. Auch heuer gibt es übrigens wieder eine Gratisaktion.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (80 Wörter)