"Souvenir" Klagenfurter Band "die halb.schwestern" bringen erste Single raus Klagenfurt - Die Klagenfurter Band "die halb.schwestern" haben erst kürzlich ihre erste Single veröffentlicht. Bislang war man eher für Coversongs bekannt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter)

Ein aufregender Moment für die Klagenfurter Band “die halb.schwestern”: Man hat vor wenigen Tagen die erste eigene Single veröffentlicht. Den brandneuen Song “Souvenir” beschrieben sie als “mitreißenden und stimmungsvollen Song, der die einzigartige Musik der “halb.schwestern” widerspiegelt”. Die Single wurde von der Band selbst geschrieben und komponiert, insgesamt hört man in dem Song viel von Reisegefühlen, dem Streben nach unvergesslichen Momenten und heißen Temperaturen.

Vier Männer, eine Frau

Produziert wurde “Souvenir” in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Daniel Götzinger vom “Strelle Ton & Filmstudio”. Man wollte damit sicherstellen, dass der Song qualitativ hochwertig werde, meint man weiter. die kraftvollen Beats und harmonischen Stimmen der fünf Band-Mitglieder verleihen dem Song einen einzigartigen Klang. Die “halb.schwestern” bestehen übrigens aus Sängerin Marion und Simon, Francesco, Chris und Beat auf den Instrumenten. In einer Aussendung verspricht man “weitere, aufregende Projekte und Live-Auftritte in Zukunft”.