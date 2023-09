Austrian Computer Science Day 2023 Vertrauen in Künstliche Intelligenz: Wie wirken sich neue Techno­logien auf uns aus? Graz - Der Einsatz künstlicher Intelligenz schreitet unerwartet schnell voran. Gleichzeitig werden unsere IT- Systeme komplexer und Computer spielen eine immer größere Rolle in unseren Leben. Viele Menschen sorgen sich vor den Auswirkungen der neuen Technologien. Deswegen ist Vertrauenswürdigkeit eine der größten Herausforderungen für die Informatik. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Der Österreichische Informatik-Tag (Austrian Computer Science Day) 2023 rückt daher das Thema „Trusted Computing“ in den Vordergrund. Er findet am Montag, 5. Juni 2023 von 10 Uhr bis 18.30 Uhr an der Technischen Universität Graz statt.

Sicherheit als Basis für neue Technologien

Wissenschaftler aus ganz Österreich kommen zusammen, um die Informatik in Österreich zu vernetzen und weiterzuentwickeln. 2012 fand der ACSD erstmals statt. „Fortschritt darf Vertrauen nicht untergraben“ Assistenzprofessorin Maria Eichlseder koordiniert die Organisation vor Ort. Sie forscht an der TU Graz an effizienten Verschlüsselungsverfahren, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, und weiß: Robuste Sicherheitsmaßnahmen sind Voraussetzung für das Vertrauen in neue Technologien. „Je mehr sensible Daten wir verarbeiten, desto wichtiger ist es, dass wir diesen Produkten vertrauen können“, appelliert sie. Doch die wachsende Komplexität erschwere es Nutzerinnen, ein Produkt zu verstehen. „Sicherheitslücken und Fake-Inhalte führen zu viel Unsicherheit“, so Eichlseder „Deshalb müssen wir uns die Frage stellen: Wie können wir die Computertechnik vertrauenswürdiger machen?“ Diese Auseinandersetzung sei auch auf gesellschaftlicher Ebene notwendig.

Experten teilen Erfahrungen

Beim Austrian Computer Science Day teilen österreichische Wissenschaftler ihre Standpunkte zum Thema „Trusted Computing“ und präsentieren Strategien zur Erhöhung von Computersicherheit und Vertrauenswürdigkeit.

Neben Vorträgen und einer Podiumsdiskussion stellen unter dem Programmpunkt „Minute Madness“ vielversprechende PhD-Studierende in jeweils 2 Minuten ihr Forschungsgebiet vor. Darüber hinaus verleiht die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) Förderpreise für ausgezeichnete Diplom- und Masterarbeiten. Im Anschluss folgt eine Live-Übertragung der “Vienna Gödel Lecture” von Carla P. Gomes (Cornell University), Expertin auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz.