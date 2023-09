Insolvenzeröffnung Millionen­pleite: Villacher Immobilien­unternehmen schlitterte in den Konkurs Villach - Über das Vermögen der T&S Immo Projekt GmbH wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Villacher Firma hat Schulden von rund 1,2 Millionen Euro. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © 5min.at

Die Villacher T&S Immo Projekt GmbH ist insolvent. Über das Vermögen der Firma wurde am heutigen 1. Juni 2023 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen steckt hinter einem Bauprojekt in Ledenitzen. “Die Häuser wurden vor der Pandemie verkauft, auf Basis der damals vorliegenden Baupreise”, schildert man seitens des Kreditschutzverbandes von 1870 die Insolvenzursache. Infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges seien die Baukosten aber explodiert und die finanzierende Bank stieg aus dem Projekt aus. “Damit waren die finanziellen Mittel für die Fertigstellung nicht mehr gegeben”, erklärt man bei KSV1810.

1,2 Millionen Euro Schulden

Das Unternehmen blieb auf Passiva in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro sitzen. Die Höhe der gegenüberstehenden Aktiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind 16 Gläubiger betroffen. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 26. Juni 2023 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Paul Wachschütz bestellt.