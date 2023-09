Rettungshubschrauber im Einsatz Arbeits­unfall in Albeck: Fuß eines 21-Jährigen wurde von Traktor über­rollt Albeck - Bei einem Unfall wurde am Donnerstag der Fuß eines 21-jährigen Kärntners von einem Traktor überrollt. Die Besatzung des Rettungshubschraubers H145 flog ihn ins LKH Villach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 21-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk St. Veit an der Glan führte am Donnerstagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Albeck Steinfräsearbeiten mit einem Traktor durch. Im steilen Gelände kam die Zugmaschine jedoch plötzlich ins Rutschen. Gerade noch gelang es dem Mann, aus dem Fahrzeug zu springen. Doch er kam zu Sturz und sein Fuß wurde von der Zugmaschine überrollt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch das Notarztteam des Rettungshubschraubers H145 in das LKH Villach geflogen.