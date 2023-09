Aufenthaltsverbot erlassen

Diebe lieferten sich Verfolgungs­jagd mit der Polizei: Drei Männer fest­genommen

Velden/Villach - Am Samstag, 3. Juni, stahlen drei rumänische Staatsbürger (35, 26 und 19 Jahre alt) die Herrenhandtasche eines Kunden und mehrere Bekleidungsstücke in einer Boutique in Velden.