Bei Zugfahrt Polizei­einsatz: "Frauen­hasser" bedrohte Fahrgäste mit dem Umbringen Friesach - Diese Zugfahrt wird eine 38-jährige Niederösterreicherin wohl so schnell nicht wieder vergessen. Während der Fahrt drohte ihr ein 27-jähriger Italiener mehrfach mit dem Umbringen. Als Motiv gab er an, ein Frauenhasser zu sein. von Anja Mandler

Am 4. Juni 2023 fuhr eine 38-jährige Niederösterreicherin als Fahrgast mit dem Zug von Wien in Richtung Kärnten. Dabei wurde sie von einem 27-jährigen Italiener mehrfach mit dem Umbringen bedroht. “Dabei gestikulierte der Mann vor der Frau unter anderem, dass er ihr die Kehle durchschneiden werde und formte seine Hand dem Anschein nach zu einer Pistole und richtete seine Finger so gegen die Frau”, berichtet die Polizei von den schockierenden Details.

Mann gab an, ein “Frauenhasser” zu sein

Diesen Vorfall konnte der Lokführer aufgrund der Innenraumüberwachung in den Waggons wahrnehmen und verständigte den Polizeinotruf. Am Bahnhof in Friesach wurde der Mann dann festgenommen. Bei seiner Einvernahme in Anwesenheit eines Dolmetschers gab er die Tat zu. Als Motiv gab er an, dass er Frauenhasser sei. Die 38-Jährige sei ein Zufallsopfer gewesen.

Bereits in Unzmarkt habe er Frauen bedroht. Diese hätten ihm allerdings nur den Vogel gezeigt und seien weitergegangen. Gegen den 27-Jährigen wurde seitens des BFA ein Festnahmeauftrag erlassen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt. Er wird wegen gefährlicher Drohung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.