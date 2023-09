Vier steirische Medaillen

Berufs-EM: Grazerin wird nachnominiert - und holt Gold

Steiermark / Danzig - Bei der Berufs-Europameisterschaft "EuroSkills" in Danzig konnten die Österreicher 18 Medaillen gewinnen, vier davon gingen in die Steiermark. Zwei Mal glänzte es dabei in Gold, je einmal in Silber und Bronze.