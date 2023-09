Auf die Plätze, fertig, los: Sechster Internationaler Kärnten Marathon

Mitte Juli heißt es wieder Laufschuhe anziehen und ran an den Start. In der Mittelkärntner Bezirksstadt Feldkirchen findet der sechste Internationale Kärnten Marathon statt. Eine Vielzahl an Bewerben und das Rahmenprogramm werden für einmalige Stimmung sorgen. Veranstalter Helmut Paul verrät uns: „Beginnend vom Juniormarathon bis hin zum ganzen Marathon steht wieder die gesamte Laufpalette am Programm.“ Heuer neu: Das Lauffestival findet mitten in der Badesaison, am 23. Juli, statt – diesmal allerdings als Abendveranstaltung. “Einerseits, um der Sommerhitze zu entgehen, andererseits um Euch ein außergewöhnliches Lauferlebnis in den sanften Strahlen der Abendsonne zu bieten”, erzählt Helmut. “Wir zeigen Euch, dass das Laufen auch im Sommer seinen Reiz haben kann, zumal das glitzernde Wasser des Ossiacher Sees in einem fantastischen Kontrast zu den dunkelgrünen Wäldern der Berge ringsum steht, den Augen und der Seele Gelassenheit spendet und Lust auf Urlaub macht.”

Eine Vielzahl an Bewerben und das Rahmenprogramm werden für einmalige Stimmung sorgen. © Kärnten Marathon

Wie weit läufst du?

Für alle Hobbyläufer gibt es den „gemütlichen“ Stadtlauf über fünf Kilometer. Wer sich etwas mehr zutraut, kann sich am Volksbank Viertelmarathon über zehneinhalb Kilometer wagen. Für alle anderen gibt es dann noch die Königsdisziplinen. Neben dem Intersport Pilz Halbmarathon über 21,1 Kilometer gibt es auch noch den „klassischen“ JOLsport Ossiacher See Marathon über 42,2 Kilometer. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahren gibt es auch wieder den allbekannten Juniormarathon mit unterschiedlichen Streckenlängen. Um das Bewegungs-Angebot abzurunden, gibt es verschiedene Walking- und Team-Bewerbe. “Das Herzstück der Laufstrecke (Marathon und Halbmarathon) führt durch das Bleistätter Moor samt Tiebelmündung, beides Naturschutzgebiete, indem man gerade zur Abendzeit viele Besonderheiten der Natur entdecken kann”, erzählt uns der Veranstalter. Also, mach mit und schnappe dir einen „Stockerlplatz“ unter den Besten!

Mach mit und schnappe dir einen „Stockerlplatz“ unter den Besten! © Kärnten Marathon

Laufgenuss und Lebenslust!

Ganz nach dem Motto „Laufgenuss und Lebenslust“ findet in unmittelbarer Nähe des Start- und Zielbereichs des Lauffestivals, auf dem Feldkirchner Hauptplatz, am Freitag, dem 21.07.23 sowie am Samstag, dem 22.07.23 das Feldkirchner Stadtfest statt. Mit allem, was dazu gehört: Speis und Trank, Livemusik (u.a. die Hauskapelle Avsenik) und vielen weiteren Schmankerln. Warum also nicht das Laufen mit einem Urlaub verbinden, Land und Leute kennenlernen, nach der sportlichen Herausforderung die Füße baumeln lassen, den See genießen, baden und entspannen oder mit der Familie in den Bergen, zum Beispiel auf der knapp 2000 m hohen Gerlitzen direkt über dem Ossiacher See, wandern gehen? Für kleine und große Abenteurer gibt es auch einen Kletterpark inklusive eines Holzsteiges hoch in den Bäumen über dem See und vieles andere mehr.

Laufgenuss und Lebenslust © Kärnten Marathon

Einfach Anmelden und losstarten!

Worauf wartet ihr noch? Jetzt ganz einfach online Startplätze sichern. Wenn Ihr noch mehr Informationen zum Lauffestival oder rund um Feldkirchen, den Ossiacher See und Umgebung bekommen möchtet, meldet Euch bei uns unter [email protected]. Die Tourismusbüros in Feldkirchen, Bodensdorf, Ossiach und Villach helfen Euch auch gerne bei der Quatiersuche. Viel Glück!