Unglaubliche Bilder Hagelun­wetter in der Steier­mark: Zentimeter­dicke Schicht bedeckt die Straßen Graz / Steiermark - Heute Nachmittag ist wieder ein Unwetter über den Osten der Steiermark und auch die Landeshauptstadt Graz gezogen. Wiederum wurden tausende Blitze gezählt, teils zentimeterdicke Hageldecken inklusive. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © LM d. V. Anja Monschein, Presseteam BFVRA

Hagel, Starkregen und tausende Blitze sind die Bilanz des heutigen Unwetters in der östlichen Steiermark. 5.802 Entladungen wurden laut Unwetterwarnzentrale (uwz.at) gezählt. Zudem seien gleich zwei Fronten in der Steiermark “unterwegs” gewesen. Eine hat sich rund um Graz, eine im Osten des Landes bewegt und für starken Regen und teilweise auch große Mengen an Hagel gesorgt. Vor allem Schwabau scheint es dabei besonders heftig erwischt zu haben, wie der Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg auf Facebook berichtet.

Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Wie die Unwetterwarnzentrale auf Facebook berichtete waren es sowohl Graz als auch die Südoststeiermark, durch die heftige Unwetter durchzogen. Überflutungen, dicke Hageldecken und Starkregen waren die Folge. Die Aufräumarbeiten sind teilweise noch nicht abgeschlossen. Zahlreiche Feuerwehren und Florianis stehen im Einsatz und kämpfen gegen die Auswirkungen der Unwetter an.