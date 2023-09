Egal ob Bus, Bahn, im Stadtverkehr oder am Land Go Happy App: Der neue digitale Fahr­schein in Kärnten Kärnten - Für flexible Gelegenheitsnutzer der Öffis in Kärnten haben die Kärntner Linien nun ein super Angebot. Mit der neuen App, die als Fahrschein fungiert, ist der Umstieg auf Bus und Bahn nun noch einfacher. Zusätzlich gibt es ein attraktives Rabattierungssystem für Nutzer der Go Happy App. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) Werbung Bequem und einfach unterwegs: Mit der Go Happy App alle Linienverkehre in Kärnten nutzen und Tickets automatisch abrechnen lassen. © Kärntner Linien/Madlin Peko

Egal ob Bus oder Bahn, im Stadtverkehr oder im ländlichen Bereich, mit der Go Happy App können alle Linienverkehre in Kärnten genutzt werden und es ist ganz einfach: Die App wird an der Haltestelle vor Einstieg ins öffentliche Verkehrsmittel geöffnet und durch Drücken des dargestellten Startknopfs aktiviert. Dadurch zeichnet die App per GPS die gefahrene Strecke auf. Nach dem Verlassen des Verkehrsmittels wird die Aufzeichnung der Strecke durch das Drücken des Stoppsymbols in der App beendet und automatisch der Ticketpreis für die gefahrene Strecke ermittelt.

Seniorentarif & reduzierte Sparpreise

Die Verrechnung erfolgt auf Basis des Einzelkartenpreises. Als erweiterte Kundenkategorien gibt es auch den Seniorentarif und für Kinder unter 15 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität (dazu zählen auch Schwerkriegsbeschädigte und Zivilblinde) wird der reduzierte Sparpreis berechnet. Die Abrechnung erfolgt im Nachhinein einmal pro Monat über die in der App hinterlegte Debit-/Kreditkarte.

Mehrfahrer profitieren vom Rabattierungsmodell

Je mehr Fahrten mit der App getätigt werden, desto billiger wird es aufgrund des dreistufigen Rabattierungsmodells, welches bereits bei der dritten Fahrt mit -10% einsetzt. Ab der sechsten Fahrt gibt es -20% und ab der 11. Fahrt -30%. Bei 50 Euro (Senior 40 Euro Sparpreis 30 Euro) wird der Preis gedeckelt und die weiteren Fahrten des Monats sind kostenlos. CheckIn – CheckOut System für die ganze Familie: Wer die Go Happy App nutzt, kann ganz einfach bis zu acht weitere Personen zur Fahrt hinzufügen. Familien brauchen die App also nur auf einem Smartphone downloaden.

Jetzt herunterladen: Nachdem die „Go Happy“-App im Probebetrieb problemlos funktionierte, ist sie jetzt für alle Betriebssysteme verfügbar. Sie kann unter „GoHappy Ticketing “ heruntergeladen werden.