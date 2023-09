Verkehrsunfall Motorrad über­schlug sich: Fahrer verletzt St. Georgen am Längsee - Ein 61-jähriger Motorradfahrer fuhr in einem Kreisverkehr in Launsdorf aus bisher unbekannter Ursache einfach geradeaus weiter. In der Folge überschlug er sich samt dem Fahrzeug. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia 135415999

Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fuhr am Dienstag auf der Krappfeld Landesstraße. Immer näher kam dabei auch der Kreisverkehr in Launsdorf in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Dort düste er aus bisher unbekannter Ursache einfach weiter geradeaus und kam schließlich auf der Verkehrsinsel zu Sturz. Der Mann überschlug sich samt Motorrad und stürzte vom Fahrzeug. Der Verletzte wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.