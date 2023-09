Polizei bittet um Hinweise Zehntausende Euro weg: Pensionist (82) von falschen Polizisten betrogen Klagenfurt - Ein 82-jähriger Pensionist aus Klagenfurt übergab mehrere Zehntausend Euro an Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (54 Wörter) © 5min.at

Erstmals wurde der Klagenfurter am 12. Juni 2023 von dem bisher unbekannten Täter kontaktiert. Über das Telefon überredete er den Pensionisten dazu, am Dienstagabend mehrere zehntausend Euro an Bargeld an eine bisher unbekannte, männliche Person zu übergeben. Die Übergabe ging vor der Wohnung des Mannes in Klagenfurt vonstatten. Die Polizei bittet nun um Hinweise.