Schwerer Kletterunfall:

Spittaler (30) kam Bub beim Klettern zu Hilfe - dann stürzten beide ab

Malta - Bei einem Unfall im Klettergarten der Kreuzwand in der Gemeinde Malta wurden am Mittwoch, dem 14. Juni 2023, ein 7-jähriger Bursche und ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau verletzt. Zwei Rettungshubschrauber rückten zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz