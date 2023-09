Verkehrsunfall

Verletzt: Motor­radfahrerin (61) krachte in Klein­transporter

Steindorf am Ossiacher See - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 94 Ossiacher Bundesstraße wurde am Donnerstagnachmittag, dem 15. Juni 2023, eine 61-jährige Motorradfahrerin aus Wien verletzt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (61 Wörter)