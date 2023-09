Fiese Betrugsmasche Zehntausende Euro weg: Unter­nehmer gewährte Hackern Zugriff aufs Handy Bezirk Klagenfurt - Ein Unternehmer aus dem Bezirk Klagenfurt wurde im April 2023 Opfer von Betrügern. Diese gaben sich als Mitarbeiter des Secure Service einer Internetverkaufsplattform aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Aline Aronsky

Alles begann mit einem Anruf, den der Unternehmer aus dem Bezirk Klagenfurt im April 2023 entgegennahm. Die Person am anderen Ende der Leitung stellte sich als Mitarbeiter des Secure Services einer Internetverkaufsplattform aus. Im Zuge des Telefonats tischte er dem Unternehmer auf, dass über seinen Account insgesamt 50 Bestellungen von Unbekannten getätigt worden seien.

Unternehmer beging großen Fehler

“Um diese zu löschen, gewährte der Unternehmer dem Unbekannten Zugriff auf sein Handy”, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurden diverse Apps am Handy installiert und auf diese Weise 106 Abbuchungen vom Konto des Opfers vorgenommen. “Mehrere Zehntausend Euro wurden auf eine Kryptowährungsbörse transferiert”, so die Beamten. Sie ermitteln nun in dem Fall.