Jede Hilfe kam zu spät

Badeunfall am Wörthersee endete tödlich

Pörtschach am Wörthersee - Ein Badeunfall in Pörtschach am Wörthersee endete am Donnerstag tödlich. Im Einsatz standen die Wasserrettung und die hiesige Feuerwehr.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) Eilmeldung