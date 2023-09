Führerschein-Neuling: Raser brettert mit 81km/h durch 30er-Zone Villach - Am Donnerstagnachmittag, den 15. Juni, wurde ein 20-jähriger Raser von der Polizei angehalten. Er ist über 50km/h zu schnell gefahren. Der Führerschein wurde im sofort entzogen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) SYMBOLFOTO © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Ein 20-jähriger Villacher, der erst seit wenigen Monaten einen Führerschein besitzt, wurde am 15. Juni, gegen 17 Uhr, im Stadtgebiet von Villach in einer 30 km/h Zone mit seinem PKW mit 81 km/h mittels Lasermessgerät gemessen. Er konnte angehalten und kontrolliert werden. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.