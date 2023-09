Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Sturz: Villacher fand bewusst­losen Hotelgast

Villach - Am Mittwochabend, 21. Juni, befand sich ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung in einer Pension in Villach. Nach einem Ausflug begab er sich ins 2. Obergeschoß, als der Vermieter plötzlich ein lautes Rumpeln hören konnte.

