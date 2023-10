Nacht auf Sonntag: Deshalb fahren Grazer Öffis „doppelt“

Wie war das nochmal – eine Stunde vor oder doch zurück? Diese Frage wird am Sonntag in so manchen Köpfen schwirren. Nur zu gut, dass Handys, Laptops und teilweise auch Uhren die Zeit automatisch umstellen. Für alle zur Erinnerung: Die Uhren werden am Sonntag, dem 29. Oktober, zurückgestellt. Um 3 Uhr nachts wird am Zeiger gedreht, bis dieser auf 2 Uhr nachts steht.

Grazer Öffis fahren „doppelt“

Durch die Zeitumstellung fahren die Grazer Nightlines so gesehen „doppelt“. Alle Abfahrten um 2.30 Uhr werden jeweils nach Sommer- und aber auch nach Winterzeit getätigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2023 um 16:24 Uhr aktualisiert