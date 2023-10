Mega! Sido-Konzerte stehen vor der Tür

„Er ist Sido. Er ist Paul. Er ist wieder LIVE und er ist wieder in seinem Element, mit neuem Album, neuen Tracks und in gutem altem SIDO-Stil“ – mit diesen Worten bewirbt oeticket die aktuelle Sido-Tour. Im Zuge der „SIDO – Paul – live mit Dir“-Tour 2023 macht der deutsche Rapper Halt in Salzburg und in Graz.

Stadthalle ausverkauft?

Und es ist nicht mehr lange bis dorthin! Am Mittwoch, dem 1. November, und Donnerstag, dem 2. November, bringt Sido mit einiger seiner Hits aus seinem Album „Paul“ die Salzburgarena und die Grazer Stadthalle zum Beben. Die Tickets gingen weg, wie heiße Semmeln – Diesen Anschein vermittelt zumindest Sidos Posting zur Tour, demnach seien alle Konzerte ausverkauft. Aber keine Sorge, für das Spektakel in Graz gibt es noch einige dutzend Tickets online auf oeticket. In Salzburg sieht die Lage viel etwas schlechter aus.