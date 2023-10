Wissenstest: Klagenfurts Feuerwehrjugend im Prüfungsstress

Diesmal stand für die Jugendlichen das Wissensspiel und der Wissenstest der Jugendfeuerwehr am Programm. In der Kategorie Bronze und Silber wurden die Teilnehmer von Bewertern und Bezirksausbildern der Freiwilligen Feuerwehr Klagenfurt geprüft.

Vollständige Basisausbildung

Für die Jugendlichen der Feuerwehrjugend gilt während der Mitgliedschaft immer wieder eine Wissensüberprüfung zu durchlaufen, um auf diesen Weg auf den weiteren Dienst in der aktiven Mannschaft vorbereitet zu werden. Die Jugendlichen absolvieren in ihrer Zeit in der Feuerwehrjugend die vollständige Basisausbildung eines Feuerwehrmitgliedes.

Die Jugend von heute ist das Feuerwehrpersonal von morgen

In den Grußworten zur Eröffnung des Bewerbes durch den Bezirksfeuerwehrkommandanten – Stellvertreter Brandrat Franz Socher, bemerkte dieser: „Die Jugend von heute ist das Feuerwehrpersonal von morgen. Unsere Verantwortung als Bezirksfeuerwehrkommando ist es, diese Flamme der Begeisterung zu schüren und die Feuerwehrjugend zu fördern, denn sie sind die Zukunft unserer Feuerwehren in Klagenfurt.“

©zVg. FF Klagenfurt ©zVg. FF Klagenfurt

38 Teilnehmer

Es traten insgesamt 38 Jugendliche zu den verschiedenen Kategorien an. 15 Jugendfeuerwehrmitglieder nahmen beim Wissensspiel teil. Alles sind Mitglieder aus den Jugendfeuerwehren Hauptwache, St. Georgen am Sandhof, Kalvarienberg, Haidach und Emmersdorf.

Volle Punktezahl

In der Kategorie Wissenstest in Bronze konnten 17 Jugendliche ihre Prüfung positiv absolvieren. 13 Jugendliche erreichten die volle Punktezahl. Hier nahm die Feuerwehrjugend Hauptwache, Kalvarienberg, Haidach und Emmersdorf teil. Beim Wissenstest in Silber konnte die weiße Fahne gehisst werden. Die sieben Teilnehmer aus der Feuerwehrjugend Hauptwache, Kalvarienberg, St. Georgen am Sandhof sowie Haidach konnten die Prüfung positiv abschließen. Ein Jugendkamerad konnte die volle Punktzahl erreichen. Insgesamt konnten 14 Jugendliche in den verschiedenen Kategorien die volle Punktzahl erzielen. Aufgrund dieser hervorragenden Leistung spiegelt sich die Qualität der Feuerwehjugendmitglieder mit ihren Betreuern und Helfern in den verschiedenen Feuerwehren.

Verleihung

Die Abzeichen Verleihung wurde durch den Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter Brandrat Franz Socher und Brandinspektor Martin Spendel sowie durch den Bezirksjugendbeauftragten Brandinspektor Gerald Wang durchgeführt.