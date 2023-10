Rettungshubschrauber im Einsatz: Frau will rollenden Anhänger aufhalten

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 62-jähriger Landwirt auf seinem Anwesen den landwirtschaftlichen Anhänger an seinem Traktor anhängen. Dabei dürfte er versehentlich den Hydraulikhebel am Traktor betätigt haben, wodurch die Ackerschiene am Traktor hochgehoben wurde. Diese berührte den abgestellten Anhänger, wodurch dieser in Bewegung gesetzt wurde. Der Anhänger rollte über die steil abfallende Hauszufahrt hinunter.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 61-jährige Gattin des Landwirten, die zu diesem Zeitpunkt vor dem Wohnhaus stand, versuchte den Anhänger mit Körperkraft anzuhalten. Bei diesem Versuch wurde sie vom Anhänger zu Boden gestoßen. Der Anhänger rollte weiter in Richtung Wohnhaus und kollidierte dort mit einem abgestellten weiteren Anhänger. Dieser wurde bei der Kollision gegen ein ebenfalls vor dem Wohnhaus abgestelltes Auto geschoben. Die 61-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungshubschrauber in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert. Das Fahrzeug wurde beschädigt, an beiden Anhängern entstand kein Schaden.