„Fassungslos und bestürzt“: Kärntner Ort trauert um Ehepaar

Veröffentlicht am 29. Oktober 2023, 06:33 / ©Pexels / SİNAN ÖNDER

„Manchmal bleibt die Zeit einfach stehen und die Tage erscheinen unendlich lang.“ Mit diesen Worten beginnt dieser Tage ein Posting der Freiwilligen Feuerwehr Techelsberg auf Facebook. Man müsse „fassungslos und bestürzt“ vom Ableben des langjährigen Kameraden und Kameradschaftsführers Karl Kopeinig erfahren. Dieser habe der Feuerwehr seit 1975 gedient und sie auch maßgeblich geprägt, heißt es im Posting weiter.

Auch Ehefrau verstorben

Doch das war nicht der einzige Verlust, der die Kärntner Ortschaft am Wörthersee in den vergangenen Tagen erschüttert hat. Denn nur wenige Tage vor ihm ist auch seine Ehefrau Maria „bereits am Mittwoch völlig unerwartet und plötzlich verstorben“. Auch sie hätte der Feuerwehr „immer wieder bei diversen Anlässen die Treue gehalten“, wissen die Florianis. Die beiden sind im Alter von 72 bzw. 77 Jahren verstorben.