Wasserrohrbruch in Keutschach: Mehrere Ortsteile betroffen

Sparsam mit dem vorhandenen Wasser umgehen – so lautet aktuell das Motto in Keutschach, da sich dort ein massiver Wasserrohrbruch an der Hauptleitung in der Nacht ereignet hat. Mindestens zehn Ortschaften sollen betroffen sein, teilweise ist die Wasserversorgung gänzlich unterbrochen. Die Arbeiten dürften wohl noch bis in die Nachmittagsstunden dauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2023 um 11:08 Uhr aktualisiert