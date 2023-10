Zeitumstellung, ja oder nein? So denkt ihr darüber

Veröffentlicht am 29. Oktober 2023, 10:16 / ©Pixabay / Kevin Phillips

In der Nacht von gestern auf heute sind die Uhren einmal mehr umgestellt worden. So konnten wir alle eine Stunde länger schlafen. Dennoch sorgt das Thema immer wieder für Aufregung. Braucht es die Zeitumstellung denn überhaupt oder sollte man entweder die Sommer- oder die Winterzeit einfach lassen? Auf unserer Instagram-Plattform haben wir in den Storys bei euch nachgefragt, wie ihr über die Zeitumstellung denkt.

55 Prozent wollen die Sommerzeit beibehalten

Über 1.000 Personen haben mitgemacht und ihre Meinung recht deutlich kundgetan. Lediglich 19 Prozent finden dabei die Zeitumstellung gut. Von den übrigen 81 Prozent sprechen sich übrigens deutlich mehr für die eigentlich „falsche“ Sommerzeit aus (55 Prozent). Nur 26 Prozent hätten lieber die weltweite Normalzeit, die Winterzeit.