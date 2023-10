Ehrenamtlich Gutes tun: Together Verein sucht Freiwillige

So geht es auch dem Together Verein, der sich seit bald 10 Jahren für ein umweltfreundlicheres Verhalten einsetzt. In dieser Zeit ist es gelungen, das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln und gegen das Wegwerfen von noch guten Dingen in der Gesellschaft zu verändern. Die Aktivitäten des Vereins ermöglichen es Menschen, sparsamer zu leben, und zeigen Möglichkeiten auf, wie man Vorhandenes weiterverwenden kann.

In ganz Kärnten vertreten

In zehn Together Points in Spittal, Villach, St. Jakob i. R., Klagenfurt, Viktring, Feldkirchen, St. Veit, Friesach und Völkermarkt werden Kleidung, Hausrat, Bücher, Kindersachen und andere Dinge, die noch in Ordnung sind, gerne entgegengenommen. Diese Sachspenden sowie gerettete Lebensmittel können von allen Menschen gegen einen angemessenen Wertschätzungsbeitrag in den Together Points abgeholt werden. In den beiden „Eat Together“ in Villach und Klagenfurt wird wochentags mit geretteten Lebensmitteln gekocht.

Jeder ist in den Einrichtungen willkommen

Um diese Betriebe aufrecht zu erhalten, braucht es Menschen, die ein paar Stunden ihrer Freizeit investieren wollen. Es geht um die Abholung von Lebensmitteln bei den Partnerbetrieben, das Sortieren, Reinigen und Einräumen von Dingen, die Dekoration und das Präsentieren von Ware oder die Betreuung der Kunden. Die Küchen des Eat-Together freuen sich ebenso auf Unterstützung. Wer bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringt, kann diese sinnvoll einsetzen. Etwa im Bereich des Marketings, der Werbepräsentation oder in der Kooperation mit Produktionsbetrieben und Geschäften. Der Together Verein spricht Menschen an, die nachhaltig leben und einem zukunftsweisenden Projekt Zeit schenken wollen. Das Alter spielt dabei keine Rolle.

An allen Standorten werden Freiwillige gesucht: Die Teams in den Points sind gut eingespielt und freuen sich über viele neue Menschen, die einen sinnvollen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft leisten wollen. Interessierte melden sich entweder persönlich an einem Standort oder schreiben an [email protected]. Telefonisch unter 0664 2105240.

