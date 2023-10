Kältetelefon wird aktiviert: Dein Anruf kann Leben retten

Mit 1. November wird zum achten Mal die Leitung des Kältetelefons der Caritas Kärnten freigeschaltet. Um akut obdachlosen Menschen, die auf der Straße schlafen müssen, helfen zu können, bittet die Hilfsorganisation, die Nummer 0463/39 60 60 einzuspeichern und anzurufen. Die Caritas braucht dringend warme Winterkleidung, Iso-Matten, winterfeste Schlafsäcke und bittet um Geldspenden.

„Ein Anruf kann Leben retten“

„Niemand soll in den kalten Winternächten auf den Straßen schlafen müssen, niemand soll auf Kärntens Straßen erfrieren. Ein Anruf kann Leben retten“, sagt Margarete Traußnig als Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Caritas Kärnten und Zuständige für das Kältetelefon. Um jenen Menschen, die bei Kälte, Wind und Schnee ihren Schlafplatz auf der Straße haben, ein warmes Notquartier anbieten zu können, nimmt die Caritas Kärnten wieder ihr Kältetelefon in Betrieb. Es ist unter der Nummer 0463/39 60 60 vom 1. November 2023 bis 31. März 2024 sieben Tage die Woche von 18 Uhr abends bis sechs Uhr früh aktiv. Schwester Grete bittet die Kärntnerinnen und Kärntner die Nummer des Kältetelefons im Handy zu speichern, denn: „Je mehr Menschen das tun und uns im Notfall anrufen, umso zuverlässiger kann geholfen werden.“ Aber: „Bei medizinischen Notfällen ist bitte immer 144 – die Nummer der Rettung – zu wählen“, so Sr. Grete. Wenn jemand untertags bei Eiseskälte das Schlaflager eines akut obdachlosen Menschen entdeckt und nicht weiß, was er/sie tun soll, hilft die Caritas-Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ unter Telefon 0463/55 560-37 weiter.

So wird Kälteopfern geholfen

Im achten Jahr des Bestandes des Kältetelefons sind 13 freiwillige Mitarbeiter*innen für ihren Dienst am Telefon startklar. Geht ein Anruf ein, dann gibt es telefonisch Anleitung zur konkreten Hilfe. „Wenn gewünscht, bieten wir betroffenen Menschen in unserer Notschlafstelle einen warmen Schlafplatz oder vermitteln ein anderes Notquartier“, sagt Traußnig. Sie dankt allen Anrufer*innen, die bisher mit wichtigen Hinweisen obdachlosen Menschen in Not geholfen haben, und bittet, auch in den kommenden Monaten genau hinzusehen und im Bedarfsfall anzurufen. Dank 74 Anruferinnen und Anrufern konnte die Caritas im vergangenen Winter 31 akut obdachlose Menschen in ein warmes Notquartier vermitteln, 23 davon in die eigene Notschlafstelle (NOST) in Klagenfurt, die sich im ersten Stock der Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ befindet und im Winter 2022/2023 zum ersten Mal voll ausgelastet war.

Caritas bittet dringend um Spenden

Damit die Caritas obdach- und wohnungslosen Menschen in Kärnten wirksam helfen kann, ist sie auf Geld-, Sach- und Zeitspenden angewiesen. Aktuell gebraucht werden dringend winterfeste Schlafsäcke, Isolier-Matten, Rucksäcke, Herrenschuhe, Handschuhe und besonders warme, gut erhaltene Männerbekleidung, aber auch Taschentücher, WC-Papier, Einwegrasierer, Haarshampoo, Speiseöl, gemahlener Kaffee und Haltbarmilch. Sie können von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr direkt im Eggerheim in der Kaufmanngasse 6 in Klagenfurt abgegeben werden. Im Eggerheim unterstützt die Caritas wohnungs- und obdachlose Menschen das ganze Jahr und seit Inbetriebnahme der Notschlafstelle ist eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung gewährleistet. Hier bekommen die betroffenen Menschen warme Mahlzeiten, können duschen, ihre Wäsche waschen, soziale Kontakte pflegen und schlafen. Sozialarbeiter*innen beraten die Besucher*innen in ihrer jeweiligen Notlage, verwalten ihre finanziellen Mittel und helfen ihnen bei der Wohnungssuche.

Danke für und Bitte um Unterstützung

Caritasdirektor Ernst Sandriesser dankt den Kärntnerinnen und Kärntnern für die bisherige große Unterstützung und bittet sie vor dem Hintergrund, dass das Kältetelefon der Caritas rein durch Spenden finanziert wird, dranzubleiben: „Helfen wir zusammen und schauen wir gerade in Krisenzeiten wie diesen aufeinander. Schenken Sie Wärme für obdachlose Menschen! Dank Ihrer Spenden kann die Caritas ihnen auch Kleidung und Hilfe beim Weg aus der Obdachlosigkeit anbieten. Ihre Hilfe zählt!“