Aus alt macht neu: Wintersportbörsen sind wieder voll im Gange

Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Althofen lädt am 10. und 11 November zur großen Wintersportbörse uns Kulturhaus Althofen, bei der alles rund um Skier, Schlitten, Skianzüge, Eislaufschuhe, Hockeyausrüstung oder Skihelme die Besitzer wechselt. „Im letzten Jahr war die Tauschbörse ein großer Erfolg. Aus ganz Kärnten reisten Familien an, um sich für den Winter zu rüsten. Daher hoffen wir auch in diesem Jahr auf regen Zuspruch“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser.

Wiederverwenden statt verschwenden

Die Wintersportbörse versteht sich als Plattform für den Kauf und Verkauf von winterlichen Sportartikeln. Fündig werden dabei kleine und große Besucher. Als Organisator tritt Sozialreferent Stadtrat Klaus Trampitsch auf. Er macht auf den finanziellen Aspekt aufmerksam: „Die Wintersportbörse ist eine kostensparende Alternative. Familien können sich für den Winter komplett ausstatten und dabei gleichzeitig die Brieftasche schonen. Nach dem Motto ,Wiederverwenden statt verschwenden‘ wird Gebrauchtes zur begehrten Ware“.

Experten überprüfen Artikel

Abgeben kann man die intakten Winterutensilien für Groß und Klein am Freitag, 10. November, von 15 bis 20 Uhr im Kulturhaus Althofen. „Die Winterausrüstung soll in gutem Zustand sein“, appelliert Klaus Trampitsch. Bei der Abgabe überprüfen Experten die Wintersportartikel auf Aussehen sowie Funktionsfähigkeit. Nach dem Verkauf am Samstag erhält man im Anschluss entweder den Erlös abzüglich eines kleinen Unkostenbeitrages zurück, oder man nimmt die nicht verkauften Artikel wieder mit. Der Erlös aus dem einbehaltenen Unkostenbeitrag wird einem sozialen Zweck zugeführt.

Wintersportbörse im Kulturhaus Althofen: Freitag, 10. November: Abgabe der Sportbekleidung und Sportausrüstung von 15 bis 20 Uhr

Samstag, 11. November: Wintersportbörse von 8 bis 15 Uhr. Von 16 bis 19 Uhr Abholung Verkaufserlös beziehungsweise nicht verkaufter Artikel.Nähere Informationen zur Wintersportbörse erhälst du im Rathaus der Stadtgemeinde Althofen unter 04262/2288 DW 20 oder unter [email protected] .

Auch in Wolfsberg wird fleißig getauscht

Am vergangenen Wochenende zog es wieder einige Winterbegeistere in die Wolfsberger Eventhalle. Die große Arbeiterkammer Wintersportbörse öffnete wieder ihre Pforten. Hier werden alte Sportartikel wieder neu und modern verkauft. Wer sich hier noch eine Skiausrüstung kaufen möchte, hat noch bis 16 Uhr die Möglichkeit, in der Eventhalle vorbeizuschauen. Die nächste Arbeiterkammer Wintersportbörse findet bereits von 10. bis 12. November in Spittal an der Drau statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2023 um 15:02 Uhr aktualisiert