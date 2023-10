Graz 99ers mussten sich erneut geschlagen geben

Veröffentlicht am 30. Oktober 2023, 17:42 / ©99ers/Werner Krainbucher

Im ersten Abschnitt die Gäste aus Salzburg dominant, allerdings verstanden es die Grazer gut, die Räume eng zu machen. So hatten die Bullen zwar ihre Möglichkeiten, allerdings konnte Volden seinen Kasten sauber halten. Die 99ers selbst hatten zwei gute Möglichkeiten. In der 11.Minute scheiterte Anthony Salinitri mit einem Schuss aus guter Position und in der 16. Spielminute war Matson auf und davon, doch der Schuss vom Kapitän fiel zu zentral aus.

Vorerst in Führung

Im zweiten Abschnitt die Führung für die 99ers. Die Grazer im Powerplay und Sam Antonitsch (29.PP) scorte im Slot zum 1:0. Schon zuvor gab es die gute Möglichkeit von Michael Schiechl in Unterzahl. Bouramman erkämpfte sich die Scheibe, der mit dem Pass auf die Nummer 13, doch Tolvanen blieb Sieger. Die Gäste kamen allerdings zum Ausgleich. Thaler mit dem Schuss und der Puck ging zwischen die Schoner von Volden zum 1:1 über die Linie. Und die Grazer kassierten auch noch einen weiteren Gegentreffer. Genoway traf erneut zwischen die Schoner – 1:2.

Schuss landete an der Stange

Beide Mannschaft neutralisierten sich im Schlussabschnitt. Die Salzburger hatten nicht mehr wirklich das Bedürfnis nach vorne zu spielen und die Grazer hatten Probleme im Spielaufbau. Kurz vor dem Ende nahmen die 99ers ihren Goalie für einen 6. Feldspieler vom Eis und die Grazer waren 1:39 Minuten vor dem Ende sogar im Powerplay. Die Mannschaft von Headcoach Pennerborn sogar im Pech, der Schuss von Salinitri landete an der Stange.