Lesung: Anneliese Kreiseder präsentiert „Wanderwunderwelt“

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, aber aufgrund begrenzter Plätze wird eine Reservierung empfohlen, entweder telefonisch unter 0650 33 92 441 oder per E-Mail an [email protected].

Wanderungen als Metapher

In „Wanderwunderwelt“ entführt uns die Autorin in eine Welt voller Geschichten über das Suchen und Finden, das Weggehen und Wiederkommen, das Zweifeln und Weitermachen, das Aufbrechen und Zulassen, das Wandern und Wundern und ganz viel dazwischen. Wanderungen dienen hier als Metapher für das Leben und die Suche nach Sinn. Die Autorin erkundet verschiedene Arten des Suchens und zeigt, dass es im Leben oft darum geht, aufzubrechen und sich unterwegs zu wundern.

Die Geschichte über die Autorin

Anneliese Kreiseder, eine österreichische Autorin, hat in verschiedenen Bundesländern Österreichs gelebt und ist nun in Kärnten sesshaft geworden. Sie hat bereits mehrere literarische Werke veröffentlicht und ist in verschiedenen Literaturprojekten vertreten. Ihr Schreiben spiegelt ihre vielfältigen Erfahrungen und ihr Interesse an der menschlichen Reise des Lebens wider. Dies ist eine Lesung, die literarische Schätze und künstlerische Vielfalt vereint und die Sie nicht verpassen sollten.