Die halb.schwestern: Ein aufstrebendes Bandprojekt aus Kärnten

Diese Gruppe von vier talentierten Musikern hat sich unter einem besonderen Umstand zusammengefunden, nämlich im Rahmen einer bewegenden Queer-Hochzeit. Dieses emotionale Ereignis inspirierte den Namen der Band, der sich nun dauerhaft in die Musikszene eingeprägt hat.

Von Deutsch-Pop bis Deutsch-Rock

Die musikalische Palette von „die halb.schwestern“ erstreckt sich von Deutsch-Pop bis Deutsch-Rock. In einigen Songs lassen sie auch gekonnt Hard-Rock Elemente einfließen, die ihre einzigartigen Kreationen bereichern. Was die Band besonders auszeichnet, ist die Vielfalt und Einzigartigkeit ihrer Mitglieder, die sich auch im kreativen Logo der Band widerspiegeln. Diese Diversität ist die treibende Kraft hinter der künstlerischen Zukunft der „halb.schwestern“.

Je mehr Likes desto besser

2023 markiert ein entscheidendes Jahr für die Band, da sie an verschiedenen Bandwettbewerben teilnimmt. Nun nehmen sie am Planet Festival Tour Bandwettbewerb teil. Obwohl sie vorerst den Einzug in die Play Offs im Jahr 2024 in der Szene Wien knapp verpasst haben, besteht immer noch die Chance aufzusteigen. Auf der Instagram-Seite der „Planet Festival Tour“ können Fans und Unterstützer für „die halb.schwestern“ voten, indem sie einfach das entsprechende Bild liken. Das Voting läuft bis zum 11. November 2023 um 12 Uhr. Hier ist der Link zum Bild.