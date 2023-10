Halloween-Nacht beginnt: Wieder Es-Luftballone in Villach gesichtet

„Wir fliegen hier unten. Wir fliegen alle. Du wirst auch fliegen.“ – Kennern der Horror-Film-Szene läuft es bei diesen Sätzen wohl eiskalt den Rücken hinunter. Bekannt ist das Zitat aus dem Roman und Grusel-Film „ES“ von Stephen King, in denen Horror-Clown Pennywise für Angst und Schrecken sorgt.

©Leserfoto | Ein roter Luftballon wurde in Villach an einen Kanaldeckel gebunden. ©Leserfoto | Horrorfilm-Fans wissen, was das bedeutet …

Wieder ES-Luftballone in Villach gesichtet

Ein roter Ballon am Kanaldeckel signalisiert dabei, dass der Killer-Clown sich ganz in der Nähe befindet. Genau solche Luftballons wurden bereits im Vorjahr vermehrt in Kärnten gesichtet – und auch heuer wurde bereits der erste in Villach entdeckt. Was es genau mit der Aktion auf sich hat? Da hat sich jemand wohl einfach einen Halloween-Streich mit Grusel-Faktor erlaubt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2023 um 17:48 Uhr aktualisiert