Asiago wartet auf die VSV-Adler: „Können jeden Gegner bezwingen“

Asiago hadert in der heurigen Saison mit ihrer Chancenauswertung: Nach 14 absolvierten Spielen hat man nur 26 Tore erzielt, weist eine Scoring-Effizienz von mageren 6,74 Prozent auf und liegt damit ligaweit an drittletzter Stelle. Im direkten Duell haben die Blau-Weißen seit dem Ligaeinstieg von Asiago die Nase vorn. Alexander Rauchenwald und Co. konnten gleich viermal als Sieger das Eis verlassen. Einzig im Februar 2023 musste man in Asiago eine bittere 1:6-Niederlage hinnehmen.

VSV will sich 3 Punkte holen

Einer, dem die Italiener richtig gut zu liegen scheinen, ist Andrew Desjardins. Der VSV-Forward hat in fünf Spielen gegen das Team aus Veneto insgesamt fünf Scorerpunkte erzielt, davon drei Tore: „Wir haben nach Siegen beispielsweise gegen den KAC oder Salzburg das anschließende Auswärtsspiel verloren. Das darf uns nicht mehr passieren. Wir müssen hart und smart spielen. Gerade auswärts müssen wir nicht zu schön spielen, sondern einfach und effizient auftreten. Wir haben die Qualität, können jeden Gegner bezwingen, egal ob zu Hause oder auswärts.“

Lamoureux: „Haben eine gute Chance, zu gewinnen!“

Jemand, der auch gegen Asiago den Unterschied ausmachen könnte, ist VSV-Goalie J.P. Lamoureux. Gegen Asiago müssen wir, so Lamoureux, mit viel Emotion und Leidenschaft ins Match gehen. „Asiago ist ein Team, das hart spielt, da gilt es, von Anfang an voll dagegenhalten, unsere bekannten Stärken ausspielen und unseren Gameplan einhalten. Dann haben wir eine gute Chance, um zu gewinnen!“ VSV-Headcoach Rob Daum muss morgen gegen Asiago weiterhin auf die Rekonvaleszenten Anthony Luciani, Marco Richter sowie Rene Swette verzichten. Außerdem hat der erkrankte Blaz Tomazevic die Reise nach Asiago nicht mitgemacht.